Болгария – суверенное государство, поэтому самостоятельно будет решать вопросы организации обороны с партнерами. Об этом заявил премьер-министр Болгарии Кирилл Петков.

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Он добавил, что Россия должна вести коллективный диалог по деэскалации.

Второй категории членов НАТО нет, мы сами определяем свою политику,

– подчеркнул Петков.

Что требовала Москва

Россия расширила свои требования по "гарантиям безопасности". Теперь она еще и хочет, чтобы НАТО забрало войска и технику из Болгарии и Румынии. Эти страны присоединились к альянсу после 1997 года.

Другие требования Кремля

Кремль требует юридических гарантий нерасширения НАТО, то есть, что Украину не примут в Альянс.

В начале 2022 года провели заседание Совета Россия – НАТО. Генсек Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО готово к диалогу с Россией, никто не может диктовать условия и ставить под сомнение политику открытых дверей НАТО.

Россия убеждает, будто бы ее не понимают.

Столтенберг приглашал всех участников Совета Россия – НАТО на серию новых встреч. Хочет обсудить с ними вопросы европейской безопасности.

В Кремле говорят, что США должны предоставить письменные ответы на "гарантии" на следующей неделе. Вашингтон это подтвердил.

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