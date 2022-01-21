Болгарія – суверенна держава, тож самостійно вирішуватиме питання організації оборони з партнерами. Про це заявив прем'єр-міністр Болгарії Кирило Петков.
До теми Росія висунула додаткову вимогу НАТО: хоче виведення військ з Болгарії та Румунії
Він додав, що Росія повинна вести колективний діалог щодо деескалації.
Другої категорії членів НАТО немає, ми самі визначаємо свою політику,
– наголосив Петков.
Що вимагала Москва
Росія розширила свої вимоги щодо "гарантій безпеки". Тепер вона ще й хоче, аби НАТО забрало війська та техніку з Болгарії та Румунії. Ці країни долучились Альянсу після 1997 року.
Інші вимоги Кремля
- Кремль вимагає юридичних гарантій нерозширення НАТО, тобто, що Україну не приймуть до Альянсу.
- На початку 2022 року провели засідання Ради Росія – НАТО. Генсек Єнс Столтенберг заявляв, що НАТО готове до діалогу з Росією, ніхто не може диктувати умови та ставити під сумнів політику відчинених дверей НАТО.
- Росія переконує, нібито її не розуміють.
- Столтенберг запрошував усіх учасників Ради Росія – НАТО на серію нових зустрічей. Хоче обговорити з ними питання європейської безпеки.
- У Кремлі кажуть, що США мають надати письмові відповіді на "гарантії" наступного тижня. Вашингтон це підтвердив.
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