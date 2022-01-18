Члени Ради Росія – НАТО готові зустрітись знову. Про це Столтенберг сказав на пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

До речі Військові навчання та розташування ракет: у НАТО готові до переговорів з Росією

Яка мета зустрічей За словами генсека, хочуть висунути конкретні пропозиції, а також домагатися конструктивних результатів. Союзники готові розглянути, яким чином можна зміцнити військові та цивільні лінії зв'язку на лінії Росія – НАТО.

Ми також закликаємо Росію скасувати своє рішення про розірвання дипломатичних відносин з НАТО,

– додав Столтенберг.

Компромісу щодо основних принципів не буде

У НАТО готові обговорювати конкретні пропозиції щодо зменшення ризиків та підвищення прозорості військової діяльності. Можуть підняти тему контролю над озброєннями.

Наголосили, що Росію вислухають. Однак НАТО не піде на компроміс щодо основних принципів. Зокрема, права кожної нації обирати свій шлях і здатність НАТО до захисту союзників.

Що цьому передувало

Москва висунула НАТО свої "гарантії безпеки". Зокрема, Росія зухвало вимагає, аби Україну не приймали до Альянсу.

Ці "гарантії" обговорювали у форматах Росія – США, Росія – НАТО, Росія – ОБСЄ на початку 2022 року.

У результаті Росія каже, що її не розуміють. Захід наголошує, що ніхто не може диктувати умови та ставити під сумнів політику відчинених дверей НАТО.

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