Проведение этих учений запланировали еще до обострения ситуации на границе Украины и России. Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

Обратите внимание Белый дом подтвердил предоставление Украине вертолетов Ми-17

Учения планировали еще в 2020 году

Джон Кирби заявил, что НАТО планировало проведение военных учений "Neptune Strike" еще в 2020 году. Поэтому они никак не связаны с угрозой российского вторжения в Украину.

Учения были запланированы еще в 2020 году. Однако я вам скажу, что они не были запланированы в 2020 году с учетом переброски российских войск в Украину,

– подчеркнул Кирби.

Во время учений НАТО планирует испытать ряд новых видов морского вооружения. В частности планируют задействовать атомный авианосец "Гарри Трумэн".

Учения "Neptune Strike 2022" пройдут с 24 января по 4 февраля 2022 года.

Корабли и угроза вторжения России в Украину: последние новости

19 января у британских берегов заметили 6 кораблей Балтийского и Северного флотов России. СМИ предполагали, что суда могли направить в Украину.

Позже в Минобороны России анонсировали проведение морских военных учений в нескольких океанах.

На фоне угрозы российского вторжения в Украину Канада и Испания направили к Черному морю свои корабли.

Больше о кораблях Испании и Канады в Черном море в нашем сюжете: смотрите видео