Проведення цих навчань запланували ще до загострення ситуації на кордоні України та Росії. Про це заявив речник Пентагон Джон Кірбі.

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Навчання планували ще у 2020 році

Джон Кірбі заявив, що НАТО планувало проведення військових навчань "Neptune Strike" ще у 2020 році. Тому вони ніяк не пов'язані з загрозою російського вторгнення до України.

Навчання були заплановані ще в 2020 році. Однак я вам скажу, що вони не були заплановані в 2020 році з урахуванням перекидання російських військ до України,

– наголосив Кірбі.

Під час навчань НАТО планує випробувати низку нових видів морського озброєння. Зокрема планують задіяти атомний авіаносець "Гаррі Трумен".

Навчання "Neptune Strike 2022" пройдуть з 24 січня по 4 лютого 2022 року.

Кораблі та загроза вторгнення Росії до України: останні новини

19 січня біля британських берегів помітили 6 кораблів Балтійського та Північного флотів Росії. ЗМІ припускали, що судна могли направити до України.

Пізніше у міноборони Росії анонсували проведення морських військових навчань у кількох океанах.

На фоні загрози російського вторгнення до України Канада та Іспанія направили до Чорного моря свої кораблі.

Більше про кораблі Іспанії та Канади в Чорному морі в нашому сюжеті: дивіться відео