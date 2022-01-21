Проведення цих навчань запланували ще до загострення ситуації на кордоні України та Росії. Про це заявив речник Пентагон Джон Кірбі.
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Навчання планували ще у 2020 році
Джон Кірбі заявив, що НАТО планувало проведення військових навчань "Neptune Strike" ще у 2020 році. Тому вони ніяк не пов'язані з загрозою російського вторгнення до України.
Навчання були заплановані ще в 2020 році. Однак я вам скажу, що вони не були заплановані в 2020 році з урахуванням перекидання російських військ до України,
– наголосив Кірбі.
Під час навчань НАТО планує випробувати низку нових видів морського озброєння. Зокрема планують задіяти атомний авіаносець "Гаррі Трумен".
Навчання "Neptune Strike 2022" пройдуть з 24 січня по 4 лютого 2022 року.
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