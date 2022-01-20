У міноборони держави-агресорки заявили, що військові тренуватимуться "протидіяти загрозам Росії з морських і океанських напрямків".
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Москва планує навчання в океанах і морях
Основною спрямованістю навчань є відпрацювання дій сил військово-морського флоту і повітряно-космічних сил щодо захисту російських національних інтересів у Світовому океані,
– йдеться в повідомленні.
Російські військові навчання пройдуть в Середземному, Північному та Охотському морях, а також в північно-східній частині Атлантичного океану і в Тихому океані. Вони відбудуться у січні – лютому 2022 року.
До навчань хочуть залучити
- понад 140 бойових кораблів та суден забезпечення,
- більш ніж 60 літальних апаратів,
- 1 тисячу одиниць військової техніки,
- приблизно 10 тисяч військовослужбовців.
НАТО готується до масштабних навчань: що відомо
- Північноатлантичний альянс готується до масштабних навчань Cold Response 2022. Вони відбудуться за Північним полярним колом на початку березня 2022 року.
- До тренувань залучать 35 тисяч військових з 28 країн. Крім того, у навчаннях візьме участь американський авіаносець USS Harry S Truman.
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