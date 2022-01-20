У міноборони держави-агресорки заявили, що військові тренуватимуться "протидіяти загрозам Росії з морських і океанських напрямків".

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Москва планує навчання в океанах і морях

Основною спрямованістю навчань є відпрацювання дій сил військово-морського флоту і повітряно-космічних сил щодо захисту російських національних інтересів у Світовому океані,

– йдеться в повідомленні.

Російські військові навчання пройдуть в Середземному, Північному та Охотському морях, а також в північно-східній частині Атлантичного океану і в Тихому океані. Вони відбудуться у січні – лютому 2022 року.

До навчань хочуть залучити

понад 140 бойових кораблів та суден забезпечення,

більш ніж 60 літальних апаратів,

1 тисячу одиниць військової техніки,

приблизно 10 тисяч військовослужбовців.

Зверніть увагу! Росія та Білорусь до 20 лютого проводитимуть спільні військові навчання. На білоруську територію вже прибули перші підрозділи російських збройних сил, які залучать до перевірки білоруських сил реагування.

НАТО готується до масштабних навчань: що відомо

Північноатлантичний альянс готується до масштабних навчань Cold Response 2022. Вони відбудуться за Північним полярним колом на початку березня 2022 року.

До тренувань залучать 35 тисяч військових з 28 країн. Крім того, у навчаннях візьме участь американський авіаносець USS Harry S Truman.

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