Росія може атакувати Україну, аби "активізувати переговори" із Заходом. Про це сказав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

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Росія може швидко застосувати військову силу

Анушаускас зазначив, що час на залучення російської армії – мінімальний. Рішення про застосування збройних сил у Росії не потребує багато часу для узгодження.

Якщо минулого року ми могли це спостерігати це протягом місяця, то тепер все скоротилося до годин,

– наголосив чиновник.

Він додав, що під час навчань "Захід-2021" останніми роками практикували масштабну передислокацію та зосередження військових частин.

"Знижки" для агресорів ніколи не зупиняли їх

Литовський міністр, опираючись на історичний досвід, зауважив: "знижки" агресорам ніколи не зупиняли їх дії. Він припустив, якщо Росії зробити багато цих "знижок", це лише активізує її.

За словами Анушаускаса, Кремль буде максимально тиснути. Тому подальша військова ескалація Росії проти України, на його думку, цілком можлива.

"Думаю, що найближчим часом вона (Росія – 24 канал) активізує військові елементи проти України, щоб переговори були більш сприятливими. Це практика агресорів, це не новина в історії", – підсумував Анушаускас.

Останні новини про загрозу нападу Росії

Стягувати війська до українських кордонів Москва почала ще у жовтні 2021 року. Тоді глава розвідки Кирило Буданов попередив, що Кремль може атакувати у січні – лютому 2022.

Вже американська розвідка у січні застерегла, що Росія може сфабрикувати привід для нападу на Україну. Допускають, що може повторитись сценарій 2014 року.

У Держдепі непокояться, що Кремль може напасти на Україну з території Білорусі. Росія і туди стягує війська, хоча запевняє, що тільки для спільних з Мінськом навчань.

Володимир Зеленський закликав українців зберігати спокій і не панікувати через можливе вторгнення Росії. Президент звернувся з проханням не поширювати фейків про війну.

Президент США Джо Байден наголосив, що в разі нападу Росії на Україну її чекатиме економічна катастрофа.

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