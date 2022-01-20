В Минобороны государства-агрессоры заявили, что военные будут тренироваться "противодействовать военным угрозам России по морским и океанским направлениям".

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Москва планирует учения в океанах и морях

Основной направленностью учений является отработка действий сил военно-морского флота и воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане,

– говорится в сообщении.

Российские военные учения пройдут в Средиземном, Северном и Охотском морях, а также в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане. Они состоятся в январе – феврале 2022 года.

К учениям хотят привлечь

более 140 боевых кораблей и судов обеспечения,

более 60 летательных аппаратов,

1 тысячу единиц военной техники,

примерно 10 тысяч военнослужащих.

Обратите внимание! Россия и Беларусь до 20 февраля будут проводить совместные военные учения. На белорусскую территорию уже прибыли первые подразделения российских вооруженных сил, которые привлекут к проверке белорусских сил реагирования.

НАТО готовится к масштабным учениям: что известно

Североатлантический альянс готовится к масштабным учениям Cold Response 2022. Они состоятся за Северным полярным кругом в начале марта 2022 года.

К учениям привлекут 35 тысяч военных из 28 стран. Кроме того, в учениях примет участие американский авианосец USS Harry S Truman.

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