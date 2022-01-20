Привлекут 35 тысяч военных из 28 стран. Кроме того, в учениях примет участие американский эсминец USS Harry S Truman.

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Военно-морской флот Великобритании сообщал, что к Cold Response присоединится также новейший авианосец Prince of Wales.

Крупнейшие учения в году

В Норвегии отмечали, что учения Cold Response-2022 станут самыми масштабными учениями страны с 1980 годов. Более того, это крупнейшие запланированные учения в рамках НАТО на 2022 год.

Издание Barents Observer писало, что учения проводят на фоне размещения Россией в Баренцевом море новой противокорабельной гиперзвуковой ракеты "Циркон".

Последние новости о НАТО

Кремль требует от НАТО "гарантий безопасности", что Украину не примут в Альянс. НАТО же отвергает эти требования. Правда, планирует вскоре предоставить России письменный ответ на запрос.

Кстати, возмутились из-за таких требований не только в Украине. В Швеции и Финляндии назвали это шантажом, поскольку это касается и их, так как пока что эти страны не являются членами НАТО.

В Эстонии выразили готовность разместить силы быстрого реагирования НАТО на территории страны. Речь идет о примерно 5 тысячах военных.

В ноябре украинские военные тренировались с коллегами из НАТО и государств-партнеров. Обменивались опытом в рамках стратегические командно-штабных учений "Объединенные усилия".

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