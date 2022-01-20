Залучать 35 тисяч військових з 28 країн. Крім того, у навчаннях візьме участь американський авіаносець USS Harry S Truman.
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Військово-морський флот Великобританії повідомляв, що до Cold Response долучиться також новітній авіаносець Prince of Wales.
Найбільші навчання у році
У Норвегії зазначали, що навчання Cold Response-2022 стануть наймасштабнішими навчаннями країни з 1980 років. Ба більше, це найбільші заплановані навчання у межах НАТО на 2022 рік.
Видання Barents Observer писало, що навчання проводять на тлі розміщення Росією в Баренцевому морі нової протикорабельної гіперзвукової ракети "Циркон".
Останні новини про НАТО
- Кремль вимагає від НАТО "гарантій безпеки", що Україну не візьмуть до альянсу. НАТО ж відкидає ці вимоги. Щоправда, планує невдовзі надати Росії письмову відповідь на запит.
- До речі, обурились через такі вимоги не тільки в Україні. У Швеції та Фінляндії назвали це шантажем, оскільки це стосується і їх, оскільки поки що ці країни не є членами НАТО.
- В Естонії висловили готовність розмістити сили швидкого реагування НАТО на території країни. Мовиться про близько 5 тисяч військових.
- У листопаді українські військові тренувались із колегами з НАТО та державами-партнерами. Обмінювались досвідом у межах стратегічні командно-штабних навчань "Об'єднані зусилля".
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