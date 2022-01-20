Про це говорив на пресконференції 19 січня президент США Джо Байден. Так він відповідав на питання журналістів про перспективи вступу України до НАТО.
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Байден прокоментував перспективи вступу України до НАТО
Президент США Джо Байден переконаний, що в України попереду ще багато роботи, поки вона стане членом НАТО. Тож навряд чи це відбудеться найближчим часом.
Долучення України до НАТО найближчим часом малоймовірне,
– сказав Байден.
Глава Білого дому назвав причини:
- Мовляв, Україна не виконала ще всі вимоги, необхідні для вступу до Альянсу. Особливо у плані розбудови демократії та "інших речей".
- Також Байден наголосив, що для вступу у НАТО всі члени Альянсу повинні одноголосно підтримати країну-кандидатку.
Та попри такі заяви, Джо Байден не виключив, що зрештою Україна таки стане членом Північноатлантичного альянсу.
Важливо також знати, що:
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв Росії надати письмові відповіді щодо "гарантій безпеки".
- А президент Зеленський обговорив зі Столтенбергом участь України у саміті НАТО у червні 2022.
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