Про це говорив на пресконференції 19 січня президент США Джо Байден. Так він відповідав на питання журналістів про перспективи вступу України до НАТО.

Найголовніше Це буде катастрофа для Росії, – Байден розповів, як планує стримувати Путіна

Байден прокоментував перспективи вступу України до НАТО

Президент США Джо Байден переконаний, що в України попереду ще багато роботи, поки вона стане членом НАТО. Тож навряд чи це відбудеться найближчим часом.

Долучення України до НАТО найближчим часом малоймовірне,

– сказав Байден.

Глава Білого дому назвав причини:

Мовляв, Україна не виконала ще всі вимоги, необхідні для вступу до Альянсу. Особливо у плані розбудови демократії та "інших речей".

Також Байден наголосив, що для вступу у НАТО всі члени Альянсу повинні одноголосно підтримати країну-кандидатку.

Та попри такі заяви, Джо Байден не виключив, що зрештою Україна таки стане членом Північноатлантичного альянсу.

Зверніть увагу: слова Байдена пролунали та тлі гучного січневого обговорення на міжнародному рівні ультиматуму Росії. Володимир Путін вимагає письмових гарантій, що НАТО не буде приймати нових членів – зокрема, Україну та Грузію.

Важливо також знати, що:

Актуальне відео: звернення Президента України Володимира Зеленського щодо російської загрози