Політика відкритих дверей залишається незмінною, – Зеленський
Президент України та генсек НАТО обмінялися думками щодо дипломатичних зусиль, необхідних для стабільності в Європі. Мовиться про ситуацію на тлі можливої агресії Росії.
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Ми обговорювали підготовку до червневого саміту НАТО та можливу участь у ньому України. Політика відкритих дверей залишається незмінною,
– зазначив глава держави.
"Усі держави-члени НАТО підтримують вступ України"
Віцепрем'єр-міністерка Ольга Стефанішина заявила, що усі члени Альянсу підтримують вступ України в НАТО. Однак вона зазначила, що мовиться не про найближчі терміни, а в "один день".
Україна та Альянс: останні новини
- На початку грудня президент Росії Володимир Путін вимагав, аби його американський колега Джо Байден надав гарантії, що Україну не візьмуть в НАТО. Однак очільник Білого дому зазначив, що таке рішення не диктуватимуть треті сторони.
- Утім Кремль не заспокоївся. Вже через кілька днів у Росії опублікували цілий документ про "гарантії безпеки".
- Це призвело до переговорів між Росією, США та НАТО на початку 2022 року. На них Москва і далі вимагала гарантій нерозширення, водночас зобов'язань відвести війська з-під кордону України на себе не брала.
- У НАТО зазначили, що не відмовляться від обіцянки взяти Україну до свого складу, адже в іншому разі це суперечитиме головному принципу.
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Повний текст публікації Володимира Зеленського у твітері:
Провів телефонну розмову з Єнсом Столтенбергом. Обмінялися інформацією та думками щодо дипломатичних зусиль, необхідних для стабільності в Європі. Обговорювали підготовку до червневого саміту НАТО та можливу участь у ньому України. Політика відкритих дверей залишається незмінною.