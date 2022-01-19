Политика открытых дверей остается неизменной, – Зеленский

Президент Украины и генсек НАТО обменялись мнениями касаемо дипломатических усилий, необходимых для стабильности в Европе. Речь идет о ситуации на фоне возможной агрессии России.

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Мы обсуждали подготовку к июньскому саммиту НАТО и возможное участие в нем Украины. Политика открытых дверей остается неизменной,

– отметил глава государства.

"Все государства-члены НАТО поддерживают вступление Украины"

Вице-премьер-министр Ольга Стефанишина заявила, что все члены Альянса поддерживают вступление Украины в НАТО. Однако она отметила, что говорится не о ближайших сроках, а "однажды".

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Полный текст публикации Владимира Зеленского в твиттере:

Провел телефонный разговор с Йенсом Столтенбергом. Обменялись информацией и мнениями о дипломатических усилиях, необходимых для стабильности в Европе. Обсуждали подготовку к июньскому саммиту НАТО и возможное участие в нем Украины. Политика открытых дверей остается неизменной.