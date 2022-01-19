Политика открытых дверей остается неизменной, – Зеленский
Президент Украины и генсек НАТО обменялись мнениями касаемо дипломатических усилий, необходимых для стабильности в Европе. Речь идет о ситуации на фоне возможной агрессии России.
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Мы обсуждали подготовку к июньскому саммиту НАТО и возможное участие в нем Украины. Политика открытых дверей остается неизменной,
– отметил глава государства.
"Все государства-члены НАТО поддерживают вступление Украины"
Вице-премьер-министр Ольга Стефанишина заявила, что все члены Альянса поддерживают вступление Украины в НАТО. Однако она отметила, что говорится не о ближайших сроках, а "однажды".
Украина и Альянс: последние новости
- В начале декабря президент России Владимир Путин потребовал, чтобы его американский коллега Джо Байден предоставил гарантии, что Украину не возьмут в НАТО. Однако глава Белого дома отметил, что такое решение не будут диктовать третьи стороны.
- Впрочем, Кремль не успокоился. Уже через несколько дней в России опубликовали целый документ о "гарантиях безопасности".
- Это привело к переговорам между Россией, США и НАТО в начале 2022 года. На них Москва и дальше требовала гарантий нерасширения, в то же время обязательств отвести войска из-под границы Украины на себя не брала.
- В НАТО отметили, что не откажутся от обещания принять Украину в свой состав, в противном случае это будет противоречить главному принципу Альянса.
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Полный текст публикации Владимира Зеленского в твиттере:
Провел телефонный разговор с Йенсом Столтенбергом. Обменялись информацией и мнениями о дипломатических усилиях, необходимых для стабильности в Европе. Обсуждали подготовку к июньскому саммиту НАТО и возможное участие в нем Украины. Политика открытых дверей остается неизменной.