Свою позицию высказала министр в интервью немецкому изданию. Впрочем, отметила и то, что речь идет о вступлении "однажды" – без указания конкретных дат.
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"Украина будет в НАТО" – это позиция всех союзников
Все страны из блока НАТО поддерживают присоединение Украины к Альянсу. Но не прямо сейчас, а "однажды".
Об этом немецким журналистам заявила вице-премьер Кабинета Министров Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Позиция всех союзников, учитывая и Германию, состоит в том, что однажды Украина будет в НАТО. Путин раскрыл все свои карты. Он повышает ставки, поэтому как раз время подумать о том, как НАТО может противостоять этим угрозам,
– сказала она.
Стефанишина также подчеркнула, что Украине важно увидеть конкретные шаги, которые следует сделать до принятия ее в НАТО в ближайшие 10 лет. И Россия не должна и не может этому помешать.
Россия всегда будет рядом, и агрессивные стремления Кремля будут расти. На карту поставлена не только Украина. Если Украина потерпит неудачу, Европа тоже потерпит неудачу,
– уверена министр.
А между тем:
- Похожую позицию высказал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Мол, Альянс принял решение о принятии Украины и Грузии давно, но конкретные сроки еще не устанавливали.
- Кремль в то же время истерит из-за перспективы вступления Украины в НАТО. Представитель российского президента Дмитрий Песков вообще заявил, что это Альянс "вторгается в Украину".
- А вот среди украинцев поддержка вступления в НАТО и ЕС нашей страны все больше растет.
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