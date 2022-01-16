По словам рупора Кремля, "вторжение НАТО" в Украину якобы ухудшило отношения России с Альянсом. Об этом Дмитрий Песков заявил во время интервью телеканалу CNN.

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Песков говорит об "угрозе"

Дмитрий Песков заявил, что Россия не может мириться с тем, что НАТО якобы "вторгается" на территорию Украины и "завозит свое вооружение". По его словам, Альянс якобы имеет свою инфраструктуру на территории Украины.

Мы наблюдаем постепенное вторжение НАТО на территорию Украины,

– заявил Песков.

Пресс-секретарь Путина убежден, что напряжение на границе с Украиной является серьезной угрозой для континента. Однако Песков и дальше обвиняет Украину и НАТО в эскалации.

Другие заявления Пескова

В интервью CNN, которое выйдет в эфир 16 января, пресс-секретарь российского президента сделал немало заявлений. В частности, ответил на подозрения относительно причастности России к кибератакам на украинские правительственные сайты. Песков заявил, что Кремль к этому не причастен и такой позиция будет до тех пор, пока не докажут обратное.

Песков считает, что напряженность на границе с Украиной является чрезмерной. Мол, именно из-за этого Россия и настаивает на конкретных шагах по договорам о стратегической безопасности.

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