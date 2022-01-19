Корабельная группа от берегов Великобритании повернула на юг. Пока нет подтверждения, что суда направляются в Черное море, однако это вероятная версия.

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Какие корабли заметили возле Британии

Утром 19 декабря мимо Великобритании проплыли 6 кораблей, каждый из которых может взять на борт до 25 бронетранспортеров. В частности, это:

"Королева";

"Минск";

"Калининград";

"Оленегорский горняк";

"Петр Моргунов";

"Георгий Победоносец".

Российские корабли заметили еще 17 января у берегов Дании / Фото Курта Педерсена

Британские СМИ уже спрогнозировали возможный маршрут российских судов – к Атлантическому океану, из которого затем через Гибралтарский пролив корабли могут свернуть к Средиземному морю. От него через пролив Босфор суда страны-агрессора могут войти в Черное море.



Маршрут российских кораблей может выглядеть так / Фото Mail Online

Угроза российского вторжения: последние новости

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