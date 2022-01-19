Корабельная группа от берегов Великобритании повернула на юг. Пока нет подтверждения, что суда направляются в Черное море, однако это вероятная версия.
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Какие корабли заметили возле Британии
Утром 19 декабря мимо Великобритании проплыли 6 кораблей, каждый из которых может взять на борт до 25 бронетранспортеров. В частности, это:
- "Королева";
- "Минск";
- "Калининград";
- "Оленегорский горняк";
- "Петр Моргунов";
- "Георгий Победоносец".
Российские корабли заметили еще 17 января у берегов Дании / Фото Курта Педерсена
Британские СМИ уже спрогнозировали возможный маршрут российских судов – к Атлантическому океану, из которого затем через Гибралтарский пролив корабли могут свернуть к Средиземному морю. От него через пролив Босфор суда страны-агрессора могут войти в Черное море.
Маршрут российских кораблей может выглядеть так / Фото Mail Online
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