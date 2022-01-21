Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі на брифінгу, який відбувся у п'ятницю 21 січня.

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На вихідних президент (Джо Байден – 24 канал) зустрінеться в Кемп-Девіді з командою по нацбезпеці для обговорення, хтось буде присутній у віртуальному форматі, хтось – в очному,

– сказала вона.

За словами Джен Псакі, Сполучені Штати будуть консультуватися з партнерами та союзниками з НАТО стосовно письмової відповіді росіянам про "гарантії нерозширення Альянсу".

Зверніть увагу! Постійна представниця США у Раді НАТО Джуліанна Сміт заявила, що ніхто не може змусити Північноатлантичний альянс змінити свою політику щодо розширення. У цьому питанні жоден компроміс із Росією неможливий.

Реакція США та НАТО на вимоги Росії

Питання зниження напруги навколо України обговорювали в Європі на дипломатичних перемовинах у кілька раундів (формати: Росія – США, Росія – НАТО, Росія – ОБСЄ).

(формати: Росія – США, Росія – НАТО, Росія – ОБСЄ). Потреба у таких розмовах виникла через скупчення російських військ біля кордонів нашої держави й озвучену Москвою вимогу надання їй "гарантій безпеки" (щодо нерозширення Північноатлантичного альянсу на Схід, зокрема у Грузію й Україну).

біля кордонів нашої держави й озвучену Москвою вимогу надання їй "гарантій безпеки" (щодо нерозширення Північноатлантичного альянсу на Схід, зокрема у Грузію й Україну). Захід одностайно заявив, що Кремль не має права визначати, кому в НАТО йти, а кому ні.

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