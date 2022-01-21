Об этом сообщила представитель Белого дома Джен Псаки на брифинге, который состоялся в пятницу, 21 января.

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На выходных президент (Джо Байден – 24 канал) встретится в Кемп-Дэвиде с командой по нацбезопасности для обсуждения, кто-то будет присутствовать в виртуальном формате, кто-то – в очном.

– сказала она.

По словам Джен Псаки, Соединенные Штаты будут консультироваться с партнерами и союзниками НАТО по поводу письменного ответа россиянам о "гарантиях нерасширения Альянса".

Обратите внимание! Постоянная представительница США в Совете НАТО Джулианна Смит заявила, что никто не может заставить Североатлантический альянс изменить свою политику по расширению. В этом вопросе ни один компромисс с Россией невозможен.

Реакция США и НАТО на требования России

Вопросы снижения напряжения вокруг Украины обсуждали в Европе на дипломатических переговорах в несколько раундов (форматы: Россия – США, Россия – НАТО, Россия – ОБСЕ).

(форматы: Россия – США, Россия – НАТО, Россия – ОБСЕ). Потребность в таких разговорах возникла из-за скопления российских войск возле границ нашего государства и озвученного Москвой требования предоставления ей "гарантий безопасности" (относительно нерасширения Североатлантического альянса на Восток, в частности в Грузию и Украину).

возле границ нашего государства и озвученного Москвой требования предоставления ей "гарантий безопасности" (относительно нерасширения Североатлантического альянса на Восток, в частности в Грузию и Украину). Запад единогласно заявил, что Кремль не имеет права определять, кому в НАТО идти, а кому нет.

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