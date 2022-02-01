Росія сподівається, що рішення стосовно "гарантій безпеки" знайдуть. Однак важко сказати, яким воно буде. Про це Путін сказав на пресконференції.

До теми Проігнорували головне, – Путін про відповідь США на "гарантії безпеки"

Путін прокоментував "політику відчинених дверей" НАТО

Кремлівський лідер зухвало заявив, що "політика відчинених дверей" НАТО ніде не прописана.

Польща, Румунія, країни Прибалтики...Нам обіцяли не просувати НАТО на схід ні на дюйм, але зробили по-іншому, покинули та обдурили,

– заявив Путін.

За його словами, США начебто думають про "стримування розвитку Росії, а не про безпеку України". Він додав, що згодом збирається обговорити з президентом Франції Еммануелем Макроном питання безпеки.

Реакція Путіна на відповідь США щодо "гарантій безпеки"

Кремлівський лідер стверджує, що Штати проігнорували "принципові занепокоєння" Росії. Мовляв, Вашингтон не врахував трьох вимог. Мовиться про "недопущення розширення НАТО, відмову від розміщення ударних систем озброєнь Альянсу біля російських кордонів, повернення військової інфраструктури в Європі до 1997 року".

НАТО ще сподівається на діалог з Москвою

На початку січня представники США та Росії говорили про "гарантії", які висунула Москва. Росія переконувала, що її не розуміють.

Згодом США та НАТО надали Росії письмові відповіді на вимоги.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що російські вимоги є нездійсненними.

Попри це, Альянс готовий продовжувати діалог.

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