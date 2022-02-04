По меньшей мере, потому что Украина – ответственное государство и не может допустить жертв среди мирного населения. Об этом в телеэфире 3 февраля говорили главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Путин нервничает

Президент России Владимир Путин нервничает, считает секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Среди прочего и из-за вопроса Крыма, который глава Кремля считает "решенным".

Для нас вопрос по Крыму не решен – это наша земля, и мы спокойно и взвешенно будем делать все, чтобы Крым и оккупированная территория Донецкой и Луганской области вернулись домой,

– сказал Данилов.

Оккупированные территории Украина будет возвращать, но путь к этому непрост

Военный сценарий возвращения оккупированного Крыма невозможен, отметил секретарь СНБО. Но стратегии его возвращения в Украине есть.

Есть ли у нас стратегия сейчас возвращать Крым военным путем? У нас есть стратегия возвратить Крым. Как – будет ли это военный путь, любой другой путь – зависит от многих факторов. На сегодня я могу сказать, что это сделать невозможно. Как будет завтра или через год – будем смотреть, это не такое простое дело,

– сказал Алексей Данилов.

Обратите внимание: Путин недавно выразил страх, что после вступления в НАТО "напичканная оружием" Украина может попытаться вернуть Крым силой.

Украина – ответственное государство, поэтому не может допустить жертв среди гражданских

Как отметил Данилов, развертывание военной операции на Донбассе или Крыму для освобождения этих земель из-под российской оккупации приведет к жертвам среди гражданского населения.

Мы ответственная страна, мы не можем это допустить,

– подчеркнул секретарь СНБО.

Залужный: Украина не разрабатывает планы военной операции на Востоке

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный также "успокоил" президента России Владимира Путина и россиян:

О том, чтобы планировать военную операцию с вхождением на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей или временно оккупированный Крым, никаких разговоров не велось, и таких планов не разрабатывалось. Никаких.

Тем временем Россия цинично и хаотично обвиняет в агрессивных намерениях Украину