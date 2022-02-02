Об этом 2 февраля заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента. Он цинично убеждал, что такой сценарий является вполне реальным из-за "националистических настроений во власти".

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Россия необоснованно обвиняет Украину

Спикер Путина нагло утверждал, что Украина рассматривает возможность нападения на Россию. Мол, таким образом она попытается вернуть временно оккупированный Крым.

Учитывая националистически настроенные элементы, причем не только внизу, но и наверху, в руководстве, этого нельзя исключать,

– добавил он.

Кремль хочет скрыть свою агрессию

Весь цивилизованный мир соглашается, что именно Россия в 2014 начала войну против Украины, когда вероломно оккупировала наши территории. Хотя в Кремле публично не признают себя стороной конфликта на Донбассе, скрыть это не удается. Ведь все факты указывают на обратное. В 2022 году в Госдуме даже заговорили об официальном признании своих наемников. Там уже подготовили соответствующее обращение к Путину. Поддержат ли его депутаты – неизвестно. В то же время в Москве открыто обсуждают военную "помощь" донецким и луганским боевикам.

Угрозу нового нападения Кремля осознает ряд государств. Ведь Владимир Путин не прекращает наращивать военное присутствие возле украинских границ. Международные партнеры Украины объединились, чтобы усилить нашу обороноспособность и не допустить усиления российской агрессии. Для этого передают вооружение и выделяют финансовую помощь.

Обратите внимание! В конце января в России начали сбор подписей против нового вторжения в Украину. Это инициатива ученых, писателей, журналистов и правозащитников.

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