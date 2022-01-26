Соответствующее заявление сделал Андрей Гурулев, член комитета Госдумы по обороне. Он цинично утверждает, что речь идет о передаче боевикам "оборонительного" вооружения.

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Российские политики пытаются оправдать агрессию

Гурулев разбрасывается дерзкими высказываниями, которые поражают своей абсурдностью. Например – о том, что это боевики нуждаются в помощи, чтобы обороняться от украинских военных, а не наоборот. "Чтобы не дать киевскому режиму уничтожить мирных граждан", – цинично врет он. Это при том, что именно российские наемники часто устраивают обстрелы жилых секторов на Донбассе, а ВСУ открывают огонь только в ответ, чтобы защищать себя и гражданских.

Москва хочет открыто поставлять боевикам:

переносные зенитно-ракетные комплексы;

противотанковые снаряды;

мины.

Отметим, что в феврале Госдума будет рассматривать обращение к Путину о признании донецких и луганских боевиков. Пока еще не все российские депутаты определились, будут ли поддерживать его.

Москва уже давно стягивает технику на Донбасс

Заметим, что Россия и раньше регулярно перебрасывала военную технику своим "прихвостням", но не открыто. Накануне в ВСУ показали карту, которая иллюстрирует ситуацию на оккупированных территориях. По данным украинской разведки, в конце 2021 года Москва увеличила поставки боевой техники и вооружения боевикам. Наемники цинично прикрываются "гуманитарными конвоями".

Важно! ВСУ готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. Международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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