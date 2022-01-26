Відповідну заяву зробив Андрій Гурулєв, член комітету Держдуми з оборони. Він цинічно стверджує, що мовиться про передачу бойовикам "оборонного" озброєння.

Зверніть увагу Воєнні провокації і маніпуляції: Росія нахабно звинувачує Захід у підготовці атак​

Російські політики намагаються виправдати агресію

Гурулєв розкидається зухвалими висловлюваннями, які вражають своєю абсурдністю. Наприклад – про те, що це бойовики потребують допомоги, аби оборонятися від українських військових, а не навпаки. "Щоб не дати київському режиму знищити мирних громадян", – цинічно бреше він. Це при тому, що саме російські найманці часто влаштовують обстріли житлових секторів на Донбасі, а ЗСУ відкривають вогонь лише у відповідь, аби захищати себе та цивільних.

Москва хоче відкрито постачати бойовикам:

переносні зенітно-ракетні комплекси;

протитанкові снаряди;

міни.

Зазначимо, що у лютому Держдума розглядатиме звернення до Путіна щодо визнання донецьких та луганських бойовиків. Наразі ще не всі російські депутати визначилися, чи підтримуватимуть його.

Москва вже давно стягує техніку на Донбас

Зауважимо, що Росія і раніше регулярно перекидала військову техніку своїм "посіпакам", але не відкрито. Напередодні у ЗСУ показали карту, яка ілюструє ситуацію на окупованих територіях. За даними української розвідки, наприкінці 2021 року Москва збільшила поставки бойової техніки та озброєння бойовикам. Найманці цинічно прикриваються "гуманітарними конвоями".

Важливо! ЗСУ готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. Міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України й готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Як Росія шантажує загостренням: дивіться відео