За інформацією Міноборони, окупанти приховано звозять на Донеччину та Луганщину озброєння. Його туди перекидають залізницею та автомобілями.
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Прикриваються "гуманітарними конвоями"
Найманці прагнуть приховати постачання майна військового призначення. Для цього вони використовують так звані "гуманітарні конвої". При цьому, бойовикам передають з Росії й бойові броньовані машини. Мовиться не лише про нові, але й модернізовані на підприємствах держави агресорки.
Що ще окупанти звозять на Донбас з Росії:
- пальне;
- бойову техніку;
- озброєння;
- боєприпаси;
- засоби радіоелектронної боротьби;
- безпілотники.
На Донбас їдуть і російські військові
Крім цього, українські розвідники встановили, що на Донбас відправляють кадрових російських військових та найманців-росіян. Там їх призначають на посади розвідників, снайперів, артилеристів, зв'язківців та фахівців радіоелектронної розвідки й боротьби.
Гучна заява про "захист росіян"
Костянтин Косачов, віцеспікер Ради Федерації Росії, зробив зухвалу заяву. Він зазначив, що Москва може використати свої збройні сили за кордоном, аби "захистити своїх громадян" у разі нападу на них. Очевидно, що там готуються до нових провокацій проти України й у такий спосіб там намагаються заздалегідь виправдати свою агресію.
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