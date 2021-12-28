Про це цинічно заговорив Костянтин Косачов, віцеспікер Ради Федерації Росії. Він стверджує, що "з власної волі" Росія не розпочне військову операцію проти України.

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"Росія першою не нападає"

Російський чиновник продовжує переконувати в тому, що Росія нібито ні на кого не нападає першою. "Думаю, цього й надалі не трапиться", – висловився він. Раніше аналогічну заяву зробив й Дмитро Пєсков, прессекретар Путіна. Це при тому, Росія зухвало окупувала Крим та частину Донбасу та Крим, й розв'язала війну проти України.

Косачов посипав звинуваченнями

Косачов вдавано бідкався, що Росія бачить, як нібито "нагнітається ситуація навколо Донбасу". Він цинічно наголосив, що Україну підштовхують до спроби вирішити проблеми на Сході шляхом війни. Росіянин також говорив про "провокаторів всередині та зовні країни". Очевидно, так у Москві готують ґрунт, аби згодом виправдовувати свою агресію.

Армія "для захисту" росіян

Чиновник згадав й про поправки до федерального оборонного закону Росії, ухвалені у листопаді 2009 року. Там мовиться, зокрема, про можливість оперативно використовувати армію за кордоном. Чиновник зухвало стверджує, що звернув на це увагу, "у жодному разі не передбачаючи розвиток подій", й аби "просто нагадати".

За словами Косачова, є підстави, за яких російські збройні сили можуть застосувати за кордоном. Мовиться про "захист громадян країни за її межами" у випадку збройного нападу на них. Це свідчить про те, що держава-агресорка може вдатися до нових провокацій.