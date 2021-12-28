Об этом цинично заговорил Константин Косачев, вице-спикер Совета Федерации России. Он утверждает, что "по собственной воле" Россия не начнет военную операцию против Украины.

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"Россия первой не нападает"

Российский чиновник продолжает убеждать в том, что Россия ни на кого не нападает первой. "Думаю, этого и впредь не случится", – высказался он. Ранее аналогичное заявление сделал и Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина. Это при том, вызывающе Россия оккупировала Крым и часть Донбасса, и развязала войну против Украины.

Косачев посыпал обвинениями

Косачев притворно жаловался, что Россия видит, как якобы "нагнетается ситуация вокруг Донбасса". Он цинично подчеркнул, что Украину подталкивают к попытке решить проблемы на Востоке путем войны. Россиянин также дерзко заговорил о "провокаторах внутри и снаружи страны". Очевидно, так в Москве готовят почву, чтобы впоследствии оправдывать свою агрессию.

Армия "для защиты" россиян

Чиновник упомянул и о поправках в федеральный оборонный закон России, принятых в ноябре 2009 года. Там говорится, в частности, о возможности оперативно использовать армию за рубежом. Чиновник дерзко утверждает, что обратил на это внимание, "ни в коем случае не предвидя развитие событий", а чтобы "просто напомнить".

По словам Косачева, есть основания, при которых российские вооруженные силы могут применить за границей. Речь идет о "защите граждан страны за ее пределами" в случае вооруженного нападения на них. Это свидетельствует о том, что государство-агрессор может прибегнуть к новым провокациям.

Обратите внимание! Скандальный российский политик Жириновский призвал "бомбить Украину и ЕС в новогоднюю ночь". Его обоснование заключается в том, что "надо кого-то наказать".

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