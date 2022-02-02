О ситуации сj скоплением войск у украинских границ рассказал спикер Пентагона Джон Кирби на своем брифинге. Он озвучил последние данные, которыми владеют США.

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100 тысяч военных и не менее

Джон Кирби напомнил, что по данным Соединенных Штатов, Россия скопила у рубежа военный контингент численностью более 100 тысяч человек. Пентагон пока не менял свою оценку.

При этом дополнительные подразделения России продолжают прибывать в украинскую границу, в частности за последние дни,

– заявил представитель Пентагона.

В то же время он подчеркнул, что пока не говорится о неизбежном вторжении России в Украину. Мол, российское руководство до сих пор не одобрило окончательного решения по этому вопросу.

Российские войска у границ Украины

Накопление российских войск у своих границ Украина наблюдает еще с осени 2021 года. Эта ситуация обеспокоила все мировое сообщество.

Из-за российских войск даже возникли серьезные противоречия между властями Украины и США. По данным американских СМИ, Владимир Зеленский раздражен из-за того, что якобы Штаты нагнетают лишнюю панику из-за возможного вторжения России.

В администрации Байдена удивлены такой позицией. Там боятся, что администрация украинского президента может недооценивать угрозы.

В то же время источники украинских СМИ говорят, что в ОПУ прекрасно понимают угрозу, но не хотят сеять панику. Мол, если люди будут массово продавать гривну и выезжать из страны, то для обострения ситуации и не нужно будет вторжения.

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