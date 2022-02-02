Такую информацию журналистка авторитетного издания Bloomberg распространила, ссылаясь на источники. Об этом говорили в контексте размещения крылатых ракет "Томагавк".
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"Согласие" США
Как рассказала журналистка, Соединенные Штаты готовы предоставить России доступ к базам НАТО, чтобы лично убедиться в неразмещении там крылатых ракет.
США заявили Кремлю, что готовы обсудить предоставление России возможности проверить, что крылатые ракеты "Томагавк" не размещены на базах НАТО в Румынии и Польше,
– заявила Дженифер Джейкобс.
Зато Штаты имеют только одно, но очень важное условие: Россия должна предоставить аналогичную информацию относительно некоторых своих баз.
Детальнее о них речь не идет, но, вероятно, говорится о местах дислокации российских военных у границ Украины, что вызывает озабоченность у всего мирового сообщества уже несколько месяцев.
"Томагавк"
Это американская многоцелевая высокоточная дозвуковая крылатая ракета. "Томагавк" является стратегической и тактической ракетой большой дальности, преодолевающей путь на предельно малых высотах с обходом рельефа местности.
Новейшие вариации ракеты имеют запас хода до 2,5 тысяч километров. При этом они могут разгонять скорость свыше 800 километров в час.