Таку інформацію журналістка авторитетного видання Bloomberg поширила, посилаючись на власні джерела. Про це говорили в контексті розміщення крилатих ракет "Томагавк".

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Як розповіла журналістка, Сполучені Штати буцімто готові надати Росії доступ до баз НАТО, аби особисто переконатися в нерозміщенні там крилатих ракет.

США заявили Кремлю, що готові обговорити надання Росії можливості перевірити, що крилаті ракети "Томагавк" не розміщені на базах НАТО в Румунії та Польщі,

– заявила Дженіфер Джейкобс.

Натомість Штати мають лише одну, але дуже важливу умову: Росія має натомість надати аналогічну інформацію щодо деяких своїх баз.

Детальніше про них не йдеться, але, ймовірно, мовиться про місця дислокації російських військових біля кордонів України, що викликає неабияке занепокоєння у всієї світової спільноти вже кілька місяців.