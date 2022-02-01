У Білому домі 31 січня відбулася зустріч президента США Джо Байдена та еміра Катара Таміма бін Хамада Аль Тані. На ній говорили про співпрацю країн.

Читайте також Захід заганяє Росію у пастку: у Путіна вибили з рук ще один козир

Байден заявив, що зробить Катар основним союзником

Джо Байден зазначив, що планує оголошення статусу, який Сполучені Штати надають близьким союзникам, які не входять до НАТО і мають стратегічні робочі відносини з американськими Збройними силами.

Катар – добрий друг, надійний та здібний партнер. І я повідомлю Конгрес про те, що призначу Катар основним союзником, який не є членом Альянсу. Думаю, що це давно назріло,

– наголосив президент США.

Водночас Тані провів окремі зустрічі з главою Міністерства внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркасом та міністром оборони Ллойдом Остіном. Сторони обговорювали постачання зброї.

Також згадали й про газ. Адже Катар також є найбільшим експортером зрідженого газу. Якщо відбудеться порушення постачання російського газу до Європи внаслідок можливого загострення щодо України, країна може хоча б частково компенсувати нестачу газу на європейському ринку.

Катар та його допомога США в Афганістані

У листопаді 2021 року Сполучені Штати й Катар підписали угоду про те, що Доха представлятиме дипломатичні інтереси США в Афганістані.

Відповідно до цього, Катар мав створити у своєму посольстві в Афганістані відділ за інтересами США, який надаватиме певні консульські послуги, а також стежитиме за станом і безпекою американських дипломатичних об'єктів у цій країні.

Договір набрав чинності 31 грудня.

Зверніть увагу – про візити Зеленського в Катар: дивіться відео