В Белом доме 31 января состоялась встреча президента США Джо Байдена и эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани. На нем говорили о сотрудничестве стран.

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Байден заявил, что сделает Катар основным союзником

Джо Байден отметил, что планирует объявление статуса, который Соединенные Штаты предоставляют близким союзникам, не входящим в НАТО и имеющим стратегические рабочие отношения с американскими вооруженными силами.

Катар – хороший друг, надежный и способный партнер. И я сообщу Конгрессу о том, что назначу Катар основным союзником, не являющимся членом Альянса. Думаю, что это давно назрело,

– подчеркнул президент США.

В то же время Тани провел отдельные встречи с главой Министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркасом и министром обороны Ллойдом Остином. Стороны обсуждали поставки оружия.

Также упомянули и о газе. Ведь Катар – самый крупный экспортер сжиженного газа. Если произойдет нарушение поставок российского газа в Европу в результате возможного обострения в Украине, страна может хотя бы частично компенсировать нехватку газа на европейском рынке.

Катар и его помощь США в Афганистане

В ноябре 2021 года Соединенные Штаты и Катар подписали соглашение о том, что Доха будет представлять дипломатические интересы США в Афганистане.

Согласно ему, Катар должен был создать в своем посольстве в Афганистане отдел по интересам США, предоставляющий определенные консульские услуги, а также следить за состоянием и безопасностью американских дипломатических объектов в этой стране.

Договор вступил в силу 31 декабря.

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