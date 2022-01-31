При чем часть из этих санкций готовы ввести, не дожидаясь путинского вторжения в Украину. Кроме того, США пытаются давить на Россию еще и с помощью Совбеза ООН, а ЕС заявляет, что сможет обойтись даже без российского газа.

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США и Великобритания заявили о скорой разработке новых пакетов санкций, которые ударят по Путину и его ближайшему окружению.

Кроме того, американские СМИ уже окрестили эти санкции "убийственными" и предупреждают, что они заденут не только олигархов, но и обычных россиян, которые молчаливо соглашаются с агрессивной риторикой Путина.

Какие санкции готовят в США

Начнем с санкций, которые готовят в Вашингтоне. "Мать всех санкций" – именно так окрестили законопроект, который сейчас рассматривают в американском Сенате. По словам авторов законопроекта, это будут санкции, которые окончательно уничтожат нынешний путинский режим.

Один из авторов законопроекта о санкциях – демократ Боб Менендес говорит, что стадия обсуждения с республиканцами находится на финальном этапе, а потому голосов "за" будет достаточно.

Единственный спор, который осталось уладить между республиканцами и демократами – когда же вводить эти смертоносные санкции.

Республиканцы настаивают, что удар стоит нанести незамедлительно, не дожидаясь вторжения Путина в Украину. Демократы же придерживаются мнения, что лучше оставить самые сильные санкции на потом, чтобы иметь больше сдерживающих факторов против России.



США и Великобритания заговорили о введении санкций против Путина / Фото Getty Images

По этой же причине демократы не готовы проголосовать за законопроект в полном объеме, если он будет предполагать введение всех санкций уже сейчас. Потому в комитете по международным делам предложили альтернативный сценарий – часть санкций ввести сейчас, а часть оставить на потом.

То есть в Сенате все же допускают, что окончательная редакция проголосованного законопроекта допускает возможность нанесения превентивного санкционного удара по России.

Здесь важно отметить, что рассмотрение законопроекта проходит как раз на фоне заседания Совбеза ООН, который и созвали США. Потому будет интересно наблюдать за тем, как же Россия попытается выкрутиться в сложившейся ситуации.

Конечно, в Сенате окончательно не раскрывают всех подробностей санкций, но речь может идти о том самом "русском триллионе", то есть активах путинских олигархов и чиновников, которые те прячут на Западе.

Как начала действовать Великобритания

В подтверждение этому выступает также позиция Великобритании, которая сейчас работает в тесной координации с США. Дело в том, что премьер Британии Борис Джонсон в очередной раз призвал Путина не совершать трагическую ошибку и заверил, что в ближайшее время намерен лично с ним переговорить.

Но премьер также решил подкрепить свои слова вполне реальными действиями. Во-первых, он отдал приказ своим военным подготовится к вероятной переброске дополнительного контингента в Восточную Европу.

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Также Джонсон заявил, что кроме Украины, оружие стоит передать и Эстонии, которая также находится в зоне риска.



Джонсон призвал Путина не совершать трагическую ошибку / Фото Getty Images

К тому же в МИД Британии заверили, что они держат на постоянном контроле ситуацию в Черном море и готовы прикрывать Украину оттуда.

Во-вторых, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сделала сенсационное заявление о том пакете санкций, который подготовил Лондон.

Она уточнила, что он будет включать в себя еще и конфискацию лондонских активов всех российских олигархов, а арестовывать там есть что. Как минимум, путинские кошельки Роман Абрамович и Алишер Усманов спрятали в Лондоне миллиарды наворованных долларов.

Если говорить о том, сколько денег путинские олигархи спрятали в офшорах на Виргинских островах, например, то счет пойдет на десятки миллиардов.

Но важно то, что такое заявление Лиз Трасс не просто громкие слова. На самом деле, закон о грязных российских активах разрабатывали еще с 2018 года и он является частью программы Бориса Джонсона, который сейчас находится под политическим ударом внутри Британии.

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Потому даже опираясь на собственные интересы, ему жизненно необходимо наказать Путина, чтобы доказать свою состоятельность. К счастью Джонсон – не Чемберлен.

Как на санкции отреагировала Россия

К тому же опасность таких санкций подтверждает и сама Россия. Там разразилась просто таки истерика по поводу того, что у "кошельков Путина" могут отобрать денежки.

Например, "говорящая голова" Владимира Путина – Дмитрий Песков заявил, что такая позиция Великобритании очень опасна, и если Лондон на это решится, то россияне не станут больше инвестировать в Британию. Проще говоря, перепрячут наворованные деньги.



Песков заявил, что позиция Великобритании очень опасна / Фото Getty Images

Но красочнее всех на угрозы Лондона отреагировал даже не Песков, а "пресс-алкаше" МИД России Мария Захарова. Мол, найдете наворованные деньги, арестуете их и мы вам даже медальку выдадим.

Очевидно, такой "словесный понос" спровоцирован тем, что Захарова прекрасно знает, что арест активов путинских олигархов в Лондоне нанесет большой удар по Кремлю.

У Путина выбили из рук еще один козырь

Но это еще не всё. К удару по Путину решили присоединится и в ЕС. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал ЕС постепенно отказываться от российского газа, ведь нынешний кризис показал, что монополия Кремля в Европе губительна.

Это заявление также не просто призыв. Ведь США в последние дни активно привлекает Катар и Азербайджан к поставкам газа в Европу. Официальная причина – обезопасить рынок на случай большой войны, а неофициальная – Запад постепенно вытесняет Россию с европейского рынка.

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Глава европейской дипломатии Жозеп Борель заявляет о том, что ЕС обойдется и без российского газа, если вдруг Путин решит сокращать поставки на фоне вторжения в Украину. Кроме того, Борель уверяет, что в таком случае ЕС еще и откажет России в поставках критически важных для неё самой продуктов.

То есть у Путина выбили из рук еще один козырь в виде газа. Здесь отмечу, что еще и Германия заявила, что, как минимум до июня, сертификация "Северного потока-2" точно не произойдет.

Как я уже говорил, все эти законы о санкциях и отказ от российского газа звучат как раз в преддверии заседания Совбеза ООН по вопросу российской агрессии против Украины.

Представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд уже заявила о том, что Запад будет требовать от России объяснений своего поведения, но не в коем случае не поведеться, если у Путина решат навешать пропаганды на уши дипломатам.



К удару по Путину решили присоединится и в ЕС / Фото Getty Images

Не началось еще заседание Совбеза, как в России начали выкручиваться и придумывать новые версии о том, почему Запад якобы безосновательно ополчился против России. Поспред России при ООН заявил, что вообще-то им не нужна война с Украиной и они никогда к ней не стремились.

А вот секретарь Совбеза России Николай Патрушев перешел к откровенным манипуляциям. Мол, даже в Киеве заявляют, что никакой войны не будет, хватит нагнетать. Хотя еще какой-то месяц назад Путин заявлял, что не может гарантировать ненападения на Украину.

Да и Патрушеву стоит напомнить о том, что война между Россией и Украиной длится уже 8 лет и если Кремлю не нужны конфликты, то пусть забирают своих боевиков с Донбасса и Крыма и валят к себе на родину.

Но в абсурдности и манипулятивности больше всех преуспел глава российского МИД Сергей Лавров, который в преддверии заседания Совбеза ООН начал рассказывать о том, что НАТО стоит задуматься над тем, зачем им Украина в Альянсе.

К тому же, чтобы как-то оправдаться перед Совбезом ООН, Кремль сначала заявил о том, что отводит маленькую часть своих войск Западного военного округа от границ с Украиной, а потом быстренько сказал, что и учения в Черном море также пора сворачивать.

Но, здесь не стоит обманываться – это всего лишь попытка немного сбить пыл Запада и оправдаться на Совбезе ООН. Угроза никуда не отступила.

В Киеве – насыщенная дипломатическая неделя

Но как бы там в Кремле не выли, а международная поддержка Украины только растет. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал 2 недели интенсивной дипломатии для укрепления Украины. Что важно, центром этой дипломатии будет именно Киев.

Например, предварительно запланирован визит в Киев премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который сразу после этого свяжется с Путиным, чтобы в последний раз попытаться убедить его отступить.

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В тот же день Украину посетит и премьер Польши Матеуш Моравецкий, который уже анонсировал оказание Польшей реальной помощи Украине.

Справка. Оба премьера едут в Киев для подписания того самого нового Альянса между тремя странами, который уже окрестили Новая Антанта.

К тому же уже 3 февраля Киев посетит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который прямо заявил, что не допустит, чтобы Путин безнаказанно развязал большую войну в Украине и посоветовал главе Кремля заняться своими внутренними проблемами, а не лезть к соседям.

Уже 7 и 8 февраля в Киев прибудут главы МИД Франции и Германии – Ле Дриан и Анналена Бербок. Важно, что они посетят Донбасс, чтобы своими глазами увидеть к чему приводит путинская агрессия.

Запад загоняет Путина в ловушку

Резюмируя, Запад всё сильнее загоняет Путина в ловушку. Кремль начинает извиваться в поисках удачного выхода. Но ситуация такова, что лучший шанс для отступления Россия уже потеряла.

Потому коллективный Запад пытается додавить Путина, чтобы в результате он никогда не смог создавать таких точек напряженности, как сейчас.