Список підсанкційних осіб розробили у координації з американськими союзниками. Про це повідомляє видання Financial Times, посилаючись на джерела в адміністрації Джо Байдена.

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Виявлені особи перебувають у ближньому чи дальному оточенні Путіна та відіграють певну роль у прийнятті держрішень або є співучасниками дестабілізуючої поведінки Кремля,

– зазначили співрозмовники.

Водночас не незвали людей, які можуть потрапити під обмеження. Однак наголосили, що багато хто з них є "особливо вразливими цілями через їхні глибокі фінансові зв'язки із Заходом".

Додали також, що санкції проти осіб, які входять до найближчого оточення Путіна:

відріжуть їх від міжнародної фінансової системи;

гарантують, що вони та члени їхніх сімей більше не зможуть насолоджуватися перевагами зберігання своїх грошей на Заході та навчання в елітних західних університетах.

Зверніть увагу! Санкції Сполучених Штатів мають на меті зруйнувати економіку Росії вщент.

Санкції США проти Росії: що відомо

Видання The New York Times писало, що масштабні санкції, якими США погрожують Росії у разі її вторгнення на територію Україну, можуть зруйнувати економіку країни-агресора.

Обмеження спричинять обвал рубля, крах фондового ринку та інші форми фінансової паніки. Боляче буде майже всім росіянам – мільярдерам, урядовцям і звичайним сім'ям.

Адже заходи впливу на Москву включають санкції проти найбільших банків і фінансових установ.

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