Список подсанкционных лиц был разработан в координации с американскими союзниками. Об этом сообщает издание Financial Times, ссылаясь на источники в администрации Джо Байдена.

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Выявленные лица находятся в ближнем или дальнем окружении Путина и играют определенную роль в принятии госрешений или, как минимум, являются соучастниками дестабилизирующего поведения Кремля,

– отметили собеседники.

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