Список подсанкционных лиц был разработан в координации с американскими союзниками. Об этом сообщает издание Financial Times, ссылаясь на источники в администрации Джо Байдена.
Читайте также ЕС разрабатывает новые санкции, которые лишат Россию стратегических амбиций
Выявленные лица находятся в ближнем или дальнем окружении Путина и играют определенную роль в принятии госрешений или, как минимум, являются соучастниками дестабилизирующего поведения Кремля,
– отметили собеседники.
Новость дополняется...