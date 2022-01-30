Соответствующее заявление о направленности новых санкций ЕС против Кремля сделал глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель в микроблоге.

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Детали о новых санкциях ЕС против России

В рамках нашей работы по сдерживанию мы продвинулись в подготовке высокоэффективных мер, которые нанесут серьезный ущерб российской экономике и финансовой системе,

– отметил Боррель.

Он добавил, что в ЕС также рассматривают меры экспортного контроля, которые будут иметь долгосрочный эффект и лишат Россию товаров, "необходимых для реализации ее стратегических амбиций".

Боррель подчеркнул, что в Совете ЕС примут решение о введении санкций против России на основе его предложения. "Я сотрудничаю с комиссией, чтобы наше общее предложение о мерах было сразу по моему первому предложению об установлении экономических и финансовых санкций, и чтобы решение при необходимости принимали как можно быстрее", – добавил глава дипломатии.

Кроме того, глава внешнеполитической службы ЕС обратил внимание, что Россия ведет войну нервов, поэтому Евросоюз должен сохранить свои нервы. По его словам, организация делает все возможное, чтобы дипломатические пути решения конфликтных ситуаций дали результат.

Санкции США имеют целью разрушить экономику России

В издании The New York Times заявили, что масштабные санкции, которыми США угрожают России в случае ее вторжения в Украину, могут разрушить экономику страны-агрессора.

Ограничения повлекут обвал рубля, крах фондового рынка и другие формы финансовой паники. Больно будет почти всем россиянам – миллиардерам, чиновникам и обычным семьям среднего класса. Ведь меры воздействия на Москву включают санкции против крупнейших банков и финансовых учреждений страны.

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