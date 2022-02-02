Глава Кремля высказался, завершая церемонию вручения государственных наград. Он решил объяснить, в чем, по его мнению, заключается миссия всех россиян.

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"Многоликий русский мир"

Путин заявил, что российский мир, как и само государство, является много конфессиональным и многонациональным. "Русский мир такой многоликий, он огромен", – продолжил он.

Не мы его создавали. Но наша миссия в том, чтобы укреплять его, развивать и делать привлекательным для наших граждан, для всего мира,

– добавил президент России.

Другие дерзкие заявления Путина

Ранее глава Кремля обвинил Украину в том, что она якобы сама создает угрозы для себя. Так российский политик, как ни странно, намекал на Североатлантический альянс.

Перед этим Путин жаловался, что НАТО его "бросило". Он пояснил, что имеет в виду обещания о не расширении на Восток. "Покинули и обманули", – жаловался президент России.

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