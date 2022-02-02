Очільник Кремля висловився, завершуючи церемонію вручення державних нагород. Він вирішив пояснити, у чому, на його думку, полягає місія усіх росіян.
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"Багатоликий російський світ"
Путін заявив, що російський світ, як і сама держава, є багатоконфесійним та багатонаціональним. "Російський світ такий багатоликий, він величезний", – продовжив він.
Не ми його створювали. Але наша місія – у тому, аби зміцнювати його, розвивати та робити привабливим для наших громадян, для всього світу,
– додав президент Росії.
Інші зухвалі заяви Путіна
- Раніше очільник Кремля звинуватив Україну в тому, що вона нібито сама створює загрози для себе. Так російський політик, як не дивно, натякав на Північноатлантичний альянс.
- Перед цим Путін бідкався, що НАТО його "кинуло". Він пояснив, що має на увазі обіцянки про "нерозширення" на Схід. "Покинули та обдурили", – скаржився президент Росії.
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