Очільник Кремля висловився, завершуючи церемонію вручення державних нагород. Він вирішив пояснити, у чому, на його думку, полягає місія усіх росіян.

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"Багатоликий російський світ"

Путін заявив, що російський світ, як і сама держава, є багатоконфесійним та багатонаціональним. "Російський світ такий багатоликий, він величезний", – продовжив він.

Не ми його створювали. Але наша місія – у тому, аби зміцнювати його, розвивати та робити привабливим для наших громадян, для всього світу,

– додав президент Росії.

Інші зухвалі заяви Путіна

Раніше очільник Кремля звинуватив Україну в тому, що вона нібито сама створює загрози для себе. Так російський політик, як не дивно, натякав на Північноатлантичний альянс.

Перед цим Путін бідкався, що НАТО його "кинуло". Він пояснив, що має на увазі обіцянки про "нерозширення" на Схід. "Покинули та обдурили", – скаржився президент Росії.

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