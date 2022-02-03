Украина хочет закупить у Турции новые ударные БПЛА. Об этом заявил глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

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Военное сотрудничество между Анкарой и Киевом не направлено против России и не будет прервано в угоду ей,

– сказал турецкий чиновник.

В перечень оружия, которое в дальнейшем сможет продавать Украине, Турция планирует внести дополнительные беспилотные летательные аппараты.

Визит президента Турции в Украину

Наше государство 3 февраля посетил президент Турции Реджеп Эрдоган. Во время визита государства был заключен договор о свободной торговле.

Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган подписали соглашение о сотрудничестве в области военных технологий. Согласно ей, в Украине должен появиться завод, на котором будут производить беспилотники Bayraktar.

Также президент Турции уверял, что его страна выполнит свои обязательства в рамках НАТО, если Россия вторгнется в Украину. В то же время, по его словам, приоритетом является дипломатия.

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