В частности, Эрдоган подверг критике западную прессу за "безответственные заявления и опубликованные сценарии оккупации, которые истощают украинский народ". Вероятно, речь идет о заявлениях о нападении Путина, сообщает 24 канал.

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Эрдоган готов быть посредником

Лидер Турции снова заверил, что готов делать все необходимое для окончания кризиса "двух соседних государств". По его мнению, пожар нужно тушить, а не разжигать.

В этом контексте Эрдоган еще раз предложил организовать встречу Зеленского и Путина. Он выступает за минские соглашения.