Зокрема, Ердоган розкритикував західну пресу за "безвідповідальні заяви та опубліковані сценарії окупації, що виснажують український народ". Ймовірно, що мовиться про заяви щодо нападу Путіна, повідомляє 24 канал.

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Ердоган готовий бути посередником

Лідер Туреччини знову запевнив, що готовий робити все необхідне для закінчення кризи "двох сусідніх держав". На його думку, пожежу треба гасити, а не розпалювати.

У цьому контексті Ердоган вкотре запропонував організувати зустріч Зеленського та Путіна. Він виступає за мінські угоди.