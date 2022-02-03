Зеленський назвав цей момент історичним. За його словами, це означає вихід на нові ринки, інвестиції, зростання ВВП, повідомляє 24 канал.

До речі Ердоган зустрівся із Зеленським у Києві та привітався словами "Слава Україні": відео церемонії

Що передбачає угода

  • Угода передбачає обнулення Туреччиною мит на 10 337 товарних позицій. Крім того, на 1348 позицій діятимуть тарифні квоти.
  • Важливо, що Україна отримає покращені умови доступу на турецький ринок переробленої аграрної продукції. Турецькі мита встановлять на промислову продукцію.
  • Однак Україна застосовуватиме експортне мито на вивезення металобрухту. Водночас Туреччина частково відкриває внутрішній ринок для металу з України. Нульове мито діятиме для 840 металургійних товарів.
  • Також українські мита діятимуть на вживані автомобілі і секонд-хенд.
  • Товар із турецької сторони теж зможе безмитно потрапити на ринки усіх європейських країн, відповідно до сертифікату EUR1.

Прогнозують, що угода щорічно даватиме +2,2% до ВВП України. Товарообіг зросте на 38%.

Яка торгівля між країнами зараз

Ще до підписання угоди товарообіг між Україною та Туреччиною складав 7,3 мільярда доларів. Зокрема, український експорт був на рівні 4,1 мільярда доларів, імпорт – 3,2 мільярда.

Левова частка українського експорту (70%) становлять метал та зернові.

Інші угоди

Крім угоди про зону вільної торгівлі, підписали десятки інших ініціатив. Мовиться про співробітництво щодо інноваційних технологій, в авіаційній та космічній галузі, молодіжній політиці.

Одна з угод передбачає будівництво в Україні заводу з виробництва безпілотників Bayraktar. Також планують створити центр навчання льотчиків, які керуватимуть дронами.

Що відомо про візит Ердогана

  • Ердоган прилетів до України з офіційним візитом 3 лютого. У Києві президента Туреччини зустрів Зеленський.
  • До речі, Ердоган звернувся до українських військових традиційним привітанням "Слава Україні!". У відповідь пролунало "Героям Слава!".
  • Зеленський подякував Ердогану за підтримку територіальної цілісності України, а також – за активну участь Туреччини у Кримській платформі.

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