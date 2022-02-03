Зеленский назвал этот момент историческим. По его словам, это означает выход на новые рынки, инвестиции, рост ВВП, сообщает 24 канал.
Кстати Эрдоган встретился с Зеленским в Киеве и поздоровался словами "Слава Украине": видео церемонии
Что предусматривает соглашение
- Соглашение предусматривает обнуление Турцией пошлин на 10 337 товарных позиций. Кроме того, на 1348 позиций будут действовать тарифные квоты.
- Важно, что Украина получит улучшенные условия доступа на турецкий рынок переработанной аграрной продукции. Турецкие пошлины установят на промышленную продукцию.
- Однако Украина будет применять экспортную пошлину на вывоз металлолома. В то же время Турция частично открывает внутренний рынок для металла из Украины. Нулевая пошлина будет действовать для 840 металлургических товаров.
- Также украинские пошлины будут действовать на подержанные автомобили и секонд-хенд.
- Товар с турецкой стороны тоже сможет беспошлинно попасть на рынки всех европейских стран, согласно сертификату EUR1.
Прогнозируют, что соглашение ежегодно будет давать + 2,2% к ВВП Украины. Товарооборот вырастет на 38%.
Какая торговля между странами сейчас
Еще до подписания соглашения товарооборот между Украиной и Турцией составлял 7,3 миллиарда долларов. В частности, украинский экспорт был на уровне 4,1 миллиарда долларов, импорт – 3,2 миллиарда.
Львиная доля украинского экспорта (70%) составляют металл и зерновые.
Другие соглашения
Помимо соглашения о зоне свободной торговли, подписали десятки других инициатив. Речь идет о сотрудничестве по инновационным технологиям, в авиационной и космической отрасли, молодежной политике.
Одно из соглашений предусматривает строительство в Украине завода по производству беспилотников Bayraktar. Также планируют создать центр обучения летчиков, которые будут управлять дронами.
Что известно о визите Эрдогана
- Эрдоган прилетел в Украину с официальным визитом 3 февраля. В Киеве президента Турции встретил Зеленский.
- Кстати, Эрдоган обратился к украинским военным традиционным приветствием "Слава Украине!". В ответ раздалось "Героям Слава!".
- Зеленский поблагодарил Эрдогана за поддержку территориальной целостности Украины, а также за активное участие Турции в Крымской платформе.
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