Зеленский назвал этот момент историческим. По его словам, это означает выход на новые рынки, инвестиции, рост ВВП, сообщает 24 канал.

Кстати Эрдоган встретился с Зеленским в Киеве и поздоровался словами "Слава Украине": видео церемонии

Что предусматривает соглашение

Соглашение предусматривает обнуление Турцией пошлин на 10 337 товарных позиций. Кроме того, на 1348 позиций будут действовать тарифные квоты.

Важно, что Украина получит улучшенные условия доступа на турецкий рынок переработанной аграрной продукции. Турецкие пошлины установят на промышленную продукцию.

Однако Украина будет применять экспортную пошлину на вывоз металлолома. В то же время Турция частично открывает внутренний рынок для металла из Украины. Нулевая пошлина будет действовать для 840 металлургических товаров.

Также украинские пошлины будут действовать на подержанные автомобили и секонд-хенд.

Товар с турецкой стороны тоже сможет беспошлинно попасть на рынки всех европейских стран, согласно сертификату EUR1.

Прогнозируют, что соглашение ежегодно будет давать + 2,2% к ВВП Украины. Товарооборот вырастет на 38%.

Какая торговля между странами сейчас

Еще до подписания соглашения товарооборот между Украиной и Турцией составлял 7,3 миллиарда долларов. В частности, украинский экспорт был на уровне 4,1 миллиарда долларов, импорт – 3,2 миллиарда.

Львиная доля украинского экспорта (70%) составляют металл и зерновые.

Другие соглашения

Помимо соглашения о зоне свободной торговли, подписали десятки других инициатив. Речь идет о сотрудничестве по инновационным технологиям, в авиационной и космической отрасли, молодежной политике.

Одно из соглашений предусматривает строительство в Украине завода по производству беспилотников Bayraktar. Также планируют создать центр обучения летчиков, которые будут управлять дронами.

Что известно о визите Эрдогана

Эрдоган прилетел в Украину с официальным визитом 3 февраля. В Киеве президента Турции встретил Зеленский.

Кстати, Эрдоган обратился к украинским военным традиционным приветствием "Слава Украине!". В ответ раздалось "Героям Слава!".

Зеленский поблагодарил Эрдогана за поддержку территориальной целостности Украины, а также за активное участие Турции в Крымской платформе.

Обратите внимание! Эрдоган неоднократно заявлял о готовности быть посредником между Украиной и Россией. Турецкий лидер пригласил Зеленского и Путина провести встречу в Анкаре.

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