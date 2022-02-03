На совместной пресс-конференции Владимир Зеленский подчеркнул, что рад приветствовать турецкую делегацию в Украине в такой важный день – годовщину установления дипломатических отношений с Турцией, сообщает 24 канал.
Важно Украина и Турция подписали соглашение о свободной торговле
Украинский лидер поприветствовал подписание соглашения о свободной торговле, назвав его знаковым событием. Президент объяснил, что это соглашение предусматривает ряд преимуществ для обеих стран, в том числе это новые.
- возможности бизнеса,
- рынки и достижения,
- доходы, рабочие места, инвестиции.
Президент Украины поблагодарил Реджепа Эрдогана за участие страны в Крымской платформе.
Я благодарен господину президенту за твердую и последовательную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности, за активное участие Турции в Крымской платформе для освобождения Крыма и защиты прав крымчан,
– сказал украинский лидер.
Также Зеленский поблагодарил за:
- поддержку крымских татар,
- строительство жилья для переселенцев из Крыма.
Вопрос безопасности
Также 3 февраля Украина и Турция подписали соглашение о расширении совместного производства беспилотных летательных аппаратов.
Особое внимание мы сегодня уделили сотрудничеству в авиационной и оборонной промышленности. Это один из локомотивов нашего стратегического партнерства. Наша цель – реализация конкретных проектов создания совместных предприятий, обмен опытом, обмен технологиями,
– рассказал Зеленский.
Он добавил, что подписанное соглашение расширит производство беспилотных летательных аппаратов.
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