Такое заявление сделал бывший министр иностранных дел и обороны Польши Радослав Сикорский. Сейчас он европарламентарий и идеолог Восточного партнерства.

Важно Россия – угроза для Европы, – совместное заявление президентов "Ассоциированного трио"

Сикорский обратил внимание на слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который сказал, что регион "осиротел" после распада СССР и исчезновения организации Варшавского договора.

Но Россия не была "родителем" для этих стран, поэтому о каком сиротстве может идти речь? Поэтому мне показалось, что нужно говорить на языке, который другая сторона точно сможет понять. Ничего для России не пройдет без последствий, это не будет Крым-2,

– подчеркнул экс-глава МИД Польши.

Он также вспомнил перепалку со спикером МИД России:

Пресс-секретарь российского ведомства Мария Захарова отреагировала на слова Сикорского. Он ранее назвал Россию "серийным насильником" и предупредил, что в случае очередной агрессии она "получит по яйцам".

Захарова сказала Россия – женского рода. И предположила, что Сикорский стал "жертвой концепции гендерного разнообразия".

"Мне показалось, что они это поняли, потому что спикер МИД России сказала, что Россия не может быть насильником, потому что Россия — это женщина. Но стоит сказать, что это звучит не очень убедительно", – сказал Сикорский.

Что предусматривает поддержка ЕС

Бывший министр иностранных дел и обороны Польши пояснил, что ЕС в договоре имеет положение безопасности, но это не военный альянс.

Мы занимаемся вопросами экономики, цивилизационными стандартами и торговлей. Европейский Союз делает все возможное. Это миллиардные транши макроэкономической помощи, помогающей стабилизировать национальную валюту и экономику,

– рассказал он.

По его словам, это должно заставить Путина задуматься. Ведь Украина сейчас имеет чрезвычайно мощное западное противотанковое вооружение на каждый российский танк на границе.

"Я не уверен, что российская армия сможет выдержать такие потери. Украина имеет шанс в оборонительной войне", – подытожил Сикорский.

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