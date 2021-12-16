В совместном заявлении "Ассоциированного трио" отметили усилия Украины, Грузии и Молдовы по соблюдению европейских стандартов. Представители стран отметили свои достижения.

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Не обошли и тему российской агрессии

Среди перечисленных достижений в реализации Соглашения об ассоциации с ЕС, представители Украины, Грузии и Молдовы не обошли тему российской агрессии. В совместном заявлении вспомнили войну на Донбассе, оккупацию Абхазии и Южной Осетии и нерешенный конфликт в Приднестровье.

Мы напомнили, что попытки аннексии Россией и незаконная оккупация территорий Грузии, ее агрессия на востоке Украины и временная оккупация Крыма, а также нерешенный конфликт в Приднестровском регионе Республики Молдова представляют серьезную угрозу для региона и Европы в целом,

– говорится в заявлении.

"Ассоциированное трио" осудило агрессивные действия Кремля против стран Восточного партнерства. В частности речь идет о разжигании конфликтов, кибератаках, дезинформации и нарушениях прав человека.

Что такое "Ассоциированное трио"

Это объединение Украины, Грузии и Молдовы для усиленного сотрудничества по вступлению в ЕС. Этот формат также распространяется на сотрудничество в рамках Восточного партнерства.

Объединение создали 17 мая 2021 года. Соответствующее соглашение подписали главы МИД – Дмитрий Кулеба (Украина), Давид Залкалиани (Грузия) и Аурелий Чокой (Молдова).

Саммит Восточного партнерства: главное

15 декабря в Брюсселе состоялся саммит Восточного партнерства. На него прибыл и президент Украины Владимир Зеленский.

В рамках саммита Владимир Зеленский провел ряд встреч, в частности с главой Европейского совета Шарлем Мишелем, президентом Словении Янезом Яншем, канцлером Австрии Карлом Нехаммером и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Кроме того, президент Украины встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Лидеры стран обсудили вопросы безопасности Украины и угрозу полномасштабного вторжения.

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