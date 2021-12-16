У спільній заяві "Асоційованого тріо" відзначили зусилля України, Грузії та Молдови щодо дотримання європейських стандартів. Представники країн наголосили на своїх здобутках.

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Не оминули і теми російської агресії

Серед перелічених здобутків у реалізації Угоди про асоціацію з ЄС, представники України, Грузії та Молдови не оминули теми російської агресії. У спільній заяві згадали війну на Донбасі, окупацію Абхазії та Південної Осетії та невирішений конфлікт у Придністров'ї.

Ми нагадали, що спроби анексії Росією та незаконна окупація територій Грузії, її агресія на сході України та тимчасова окупація Криму, а також невирішений конфлікт у Придністровському регіоні Республіки Молдова становлять серйозну загрозу для регіону та Європи в цілому,

– йдеться в заяві.

"Асоційоване тріо" засудило агресивні дії Кремля проти країн Східного партнерства. Зокрема йдеться про розпалювання конфліктів, кібератаки, дезінформація та порушення прав людини.

Що таке "Асоційоване тріо"

Це об'єднання України, Грузії та Молдови для посиленої співпраці щодо вступу до ЄС. Цей формат також поширюється на співпрацю в межах Східного партнерства.

Об'єднання створили 17 травня 2021 року. Відповідну угоду підписали глави МЗС – Дмитро Кулеба (Україна), Давід Залкаліані (Грузія) та Ауреліу Чокой (Молдова).

Саміт Східного партнерства: головне

15 грудня в Брюсселі відбувся саміт Східного партнерства. На нього прибув і президент України Володимир Зеленський.

У межах саміту Володимир Зеленський провів низку зустрічей, зокрема з головою Європейської ради Шарлем Мішелем, президентом Словенії Янезом Яншем, канцлером Австрії Карлом Негаммером та президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Крім того, президент України зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Лідери країн обговорили питання безпеки України та загрозу повномасштабного вторгнення.

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