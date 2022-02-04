Так говорив міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау. Це сталося 3 лютого під час слухань у Гельсінкській комісії при Конгресі США.
Також цікаво Це не буде Крим-2, – Сікорський про можливе вторгнення Росії
Ескалація навколо України може стати найбільшою кризою з часів Другої світової
Ескалація конфлікту довкола України може обернутися найбільшою кризою з часів Другої світової війни. У цьому переконаний глава МЗС Польщі Збіґнєв Рау.
"Будь-яка ескалація завдасть не тільки величезних людських страждань, а й матиме глибокі політичні, стратегічні, економічні та військові наслідки", – сказав він. І наголосив:
Ситуація може дуже швидко вийти з-під контролю – і втягнути Європу у величезну багатовимірну кризу безпеки у масштабах, яких не було з часів Другої світової війни.
Є загроза руйнування світового порядку
Зауважимо, глава польської дипломатії більшу частину виступу на відкритті слухань щодо польського головування в ОБСЄ присвятив саме питанням України та створеної Росією кризи.
Рау, зокрема, зауважив: якщо світ допустить новий збройний напад Росії, "це може призвести до руйнування міжнародного порядку", заснованого на правах взаємоповаги й розуміння.
Цей порядок можуть знищити й замінити іншим – заснованим на геть іншому праві, праві сильнішого,
– застеріг Рау.
А тим часом:
- Туреччина не захотіла на догоду Росії заморожувати продаж зброї Україні.
- Головнокомандувач ЗСУ Залужний оцінив загрозу нового нападу Росії на Україну.
- А Держдеп США підтвердив, Росія готувала фейкове відео як привід для нападу на Україну.
Актуальне відео – про "не неминуче російське вторгнення"