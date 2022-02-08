Недавно Россия и Беларусь анонсировали военные учения под названием "Союзная решимость-2022". Для проведения маневров российские власти усилили присутствие своей военной техники в Беларуси. В частности, в гибридных военных базах, которые Москва называет "учебно-боевыми центрами".

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Стягивать войска Россия начала значительно раньше

Россия начала размещать военные базы на белорусской территории с 2013 года. В 2021 году процесс активизировался, когда министры обороны двух стран договорились о формировании "учебно-боевых центров". Они отметили, что на базах хотят разместить российские зенитно-ракетные комплексы и боевые самолеты.

В августе 2021 года польский военный эксперт Конрад Музыка поделился спутниковыми снимками российской техники в белорусском городе Гродно, там был создан первый "учебно-боевой центр".

Российские зенитно-ракетные комплексы в Гродно / Скриншот Googlemaps

Впоследствии в Беларуси заметили прилетевшие в Барановичи российские боевые самолеты. А в январе 2022 г. Россия направила туда ракетно-зенитные комплексы С-400. Стоит отметить, что техника прибыла на белорусскую территорию гораздо раньше, чем об этом официально заявили.

Заметьте! Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что количество российских войск на территории Беларуси самое многочисленное со времен холодной войны.

Вероятно, Россия оставила в Беларуси часть своей военной техники и за время учений "Запад-2021". Поэтому после проведения "Союзной решимости-2022" техника и военные могут дальше находиться на белорусской территории.

Что известно о "Союзной решимости" Москва активно наращивает технику и войска на белорусской территории под предлогом совместных учений. Беларусь заявляет, что "Союзную решимость-2022" будут проводить с целью научить белорусскую армию пользоваться российским оружием. В частности, из-за "поведения НАТО и Украины".

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