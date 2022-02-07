Об этом в эфире 24 канала сказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, основная цель России – запугать НАТО.

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Цель России

Москва сосредотачивает большинство войск на западной границе Беларуси – это происходит не просто так.

Основная цель – запугать НАТО. Их интересует особенно Сувальский коридор – между Калининградской областью и Беларусью. Думаю, там будут основные усилия учений, чтобы запугать НАТО.

Олег Жданов

Военный эксперт

Жданов о российско-белорусских учениях: смотрите видео 24 канала

Российские учения в Беларуси: кратко

  • В Беларуси уже есть ряд российской военной техники. В частности, дивизион комплексов противовоздушной обороны малого радиуса действия "Панцирь-С", ракетный комплекс С-400, танки, бронеавтомобили, боевые машины пехоты и тому подобное.
  • В Европарламенте заговорили о вероятной оккупации страны и защите независимости Беларуси – все из-за большого количества российского оружия.
  • Разведка предупреждала, что Кремль может использовать Беларусь для нападения на Украину – технику заметили всего в 200 километрах от Киева.
  • Министр обороны Украины Алексей Резников заверил, что сейчас войска России больше угрожают именно Минску, а не Киеву.