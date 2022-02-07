Про це в ефірі 24 каналу сказав військовий експерт Олег Жданов. За його словами, основна мета Росії – залякати НАТО.
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Мета Росії
Москва зосереджує більшість військ на західному кордоні Білорусі – це відбувається не просто так.
Основна мета – залякати НАТО. Їх цікавить особливо Сувальський коридор – між Калінінградською областю і Білоруссю. Думаю, там будуть основні зусилля навчань, щоб залякати НАТО.
Жданов про російсько-білоруські навчання: дивіться відео 24 каналу
Російські навчання у Білорусі: коротко
- У Білорусі вже є низка російської військової техніки. Зокрема, дивізіон комплексів протиповітряної оборони малого радіуса дії "Панцир-С", ракетний комплекс С-400, танки, бронеавтомобілі, бойові машини піхоти тощо.
- У Європарламенті заговорили про ймовірну окупацію країни та захист незалежності Білорусі – все через велику кількість російської зброї.
- Розвідка попереджала, що Кремль може використати Білорусь для нападу на Україну – техніку помітили всього за 200 кілометрів від Києва.
- Міністр оборони України Олексій Резніков запевнив, що наразі війська Росії більше загрожують саме Мінську, а не Києву.